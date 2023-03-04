Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Al-Pet akaryakıt istasyonu önündeki trafik ışıkları devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 12.30 sıralarında , Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan AL-PET akaryakıt istasyonu önündeki yol kavşağında meydana gelen trafik kazası nedeniyle kavşaktaki trafik ışıklarının devre dışı kaldığı belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.