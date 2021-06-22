banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Akıncı’nın yaptığı hatayı CTP yapmamalı

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

22 Haziran 2021, 08:57

Demokrasinin olduğu ülkelerde içeriden ve dışarıdan yapılmak istenen her türlü müdahalelere herkesin karşı durması vatandaşlık görevidir.

Göz göre göre müdahaleler yapılıyor ve birileri organize olup tepki gösteremiyorsa, siyasiler elini taşın altına koymuyor veya yerine göre kendilerini ateşe atamıyorlarsa o zaman da sonucuna herkes katlanmak zorundadır.

Son Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, KKTC’nin tarihinde görülmemiş bir süreçti.

Geçmişte müdahaleler olsa da, bu seferki ‘’ya hep ya da hiç’’ şeklinde bir yaklaşıma sahip olmuştu.

Sayın Akıncı da, geçtiğimiz günlerde, eteklerindeki taşları bir bir döktü ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yapılan müdahaleleri, aldığı tehditleri ayrıntıları ile anlattı.

Seçime müdahale edildiğini, tehditler aldığını Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de dile getirmişti ama nedense detaylandırmamıştı.

Acaba Sayın Akıncı, tüm bu bildiklerini şimdi değil de seçim sürecinde dile getirmiş olsaydı ne olurdu?

Bir adım daha ileri giderek, Cumhurbaşkanı seçilse bile çalıştırılmayacağının söylendiği bir süreçte, seçime girmek yerine tüm Kıbrıs solunu ve tüm Kıbrıs Halkını, seçimi boykota çağırsa ne olurdu?

Sayın Akıncı tüm bildiklerini o dönem açıklamış olsaydı, en kuvettli sol partinin adayı Sayın Erhürman’ın tutumu ne olurdu mesela?

O dönem, Cumhurbaşkanı olarak pandemisürecini olağanüstü hal ilan ederek yönetmeyi teklif etmeyi değil de, seçime yapılan olağanüstü müdahalenin karşısında, seçimi bir kenara bırakıp tüm Kıbrıs Türk halkını demokrasi ve var oluş mücadelesine davet etmeyi seçseydi, kefeniyle yola çıksaydı ne olurdu?

İş işten geçti.

Sayın Akıncı şimdilerde hangi açıklamayı yaparsa yapsın, hem kaybettirildi hem de bu geç kalan açıklamaları ile kaybetti.

Aslında kaybedilen, kendi yolunu kendi aydınlatmak isteyen Kıbrıs Türk Halkı’nın yeni meşalesi olma fırsatı idi.

Şimdilerde, azınlık hükümeti tarafından pasifize edildiği söylenen bir Cumhuriyet Meclisi var.

Bu Meclis’te partiler var, ideolojiler var.

KKTC’nin kaderinin yeniden çizildiği bir süreçte, Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesinin temsil edilmediğinin dillendirildiği bir Cumhuriyet Meclisi var.

Bunu en çok dile getiren de solun büyük partisi CTP ve partinin önde gelenleri.

O zaman kim neden duruyor?

Sine-i millet gibi bir seçenekellerinde duruken, Sayın Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaptığı hatanın benzerini mi yapmak istiyorlar?

Akıncı o dönem, seçime girme haricindeki haricindekiherhangi bir alternatifi değerlendirip hayata geçirmediği için kaybetti.

Aynı kaderi CTP ve Sayın Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde olmaktan başka hiçbir alternatifi değerlendirip hayata geçirmeyeceği için yaşamak üzere.

Sonra kalkıp kimse ‘’yandı gülüm keten helva’’ dememeli.

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim