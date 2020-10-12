Derviş Gezer

Elbette bu seçim bir yazı ile değerlendirilmez.
Ancak bugünün temeli ipi göğüsleyenler.
Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı.
Elbette Tufan Erhürman aklımızda.
Ve tabi ki esas keybeden Özersay da.
Yanısıra Serdar Denktaş da.
Ancak bunlar sonraya kalsın.
11 Ekim kazananları artık net.
Şimdi artık 18 Ekim’e bakacağız.
Ve elbette bu seçimin şartlarını da konuşacağız.
Bu şartların ve koşulların nedenlerini de.
Müdahale hayat buldu mu?
Veya müdahale gerçekten de oldu mu?
*****
Şimdiden belli olan şey de ortada.
18 Ekim mücadelesi sert geçecek.
Bu sert mücadelede kimler nasıl saf tutacak?
CTP ve Erhürman ne yapacak?
Serdar Denktaş nereye meyledecek?
Özersay kime yönelecek?
Kurulacak hükümet pazarlık konusu olacak mı?
Bu hafta bunları konuşacağız bol bol.
Gizli pazarlıkları.
Vaatleri ve taahhütleri.
Ancak 2.tura etki eder mi bunlar?
******
Bu noktada dikkatli olmaya gerek var.
18 Ekim’in ana konusu Ankara olmamalı.
Anakara da el uzatmamalı.
Ankara üzerinden kavga edilmemeli.
Ama Ankara da kavga sebebi yaratmamalı.
Çünkü bu seçim KKTC seçimi.
Bu mücadele KKTC mücadelesi.
Bu sebeple halkı germekten kaçınmalı herkes.
Özellikle Akıncı ve Tatar buna dikkat etmeli.
Yoksa 19 Ekim sabahı korkunç bir güne uyanırız.
Öyle bir güne ki kapkaranlık olur her yer.
Ve aydınlığı bulmakta da çok zorlanırız.