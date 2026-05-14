Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL açıklamasında bu gelişmelerin kritik olduğunu, Kıbrıs sorunu çözüm çabalarındaki yeni bir başarısızlığın bölünmenin kesin hale gelmesine yol açabileceğini iddia etti.

Bu çerçevede çözüme ve yeniden birleşmeye giden yolu destekleyebilecek siyasi güçlere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren AKEL, üzerinde hem fikir olunan çözüm temeli ile 2017 yılında Crans Montana’ya kadar inşa edilen müzakere kazanımlarının muhafaza edilmesinde ısrarcı olduğunu vurguladı.

AKEL buna paralel olarak Guterres çerçevesi ve bugüne kadarki görüş birlikleri temelinde, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasından yana olduğunu da dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili bir çözüm planı sunma niyetine sahip olduğu konusunda Ulusal Konseyi bilgilendirmediğini dile getirdi.

Hristodulidis’in, Ulusal Konsey üyelerinden söylediklerini kamuoyuna açıklamamalarını istediğini dile getiren Stefanu, ancak bilgilerin bir şekilde gazetelere ve televizyon kanallarına sızdığını, akabinde ise Hristodulidis’in bunlara atıfta bulunduğunu söyledi.

Ulusal Konsey'de yapılan bilgilendirmenin BM Genel Sekreteri'nin Türkiye’de yaptığı görüşmenin akabindeki inisiyatifiyle ilgili olduğunu ifade eden Stefanu, inisiyatifin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bir görüşme taslağı oluşturulup oluşturulmayacağını araştırması için Lefkoşa, Atina, Ankara üçgenine gönderilmesini içerdiğini de kaydetti.

AKEL'in bir çözüm planı sunulması konusunda herhangi bir bilgisi bulunmadığını da vurgulayan Stefanu, Hristodulidis tarafından resmi olarak böyle bir bilginin Ulusal Konsey’e hiçbir zaman verilmediğini sözlerine ekledi.