AKEL ve DİKO’nun, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen çifte seçimlerin sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Polit Bürosu’nun dün bir toplantı gerçekleştirerek seçim sonuçlarını değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre AKEL Polit Bürosu, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarını, bir sandalyenin kaybedilmesiyle “olumsuz” olarak nitelendirirken yerel seçimlerde ise büyük bir başarının elde edildiği değerlendirmesinde bulundu.

AKEL Polit Büro yaptığı açıklamada, AKEL’in Avrupa Parlamentosu düzeyindeki faaliyetlerini yoğunlaştırmaya kararlı olduğunu belirtti.

Polit Büro açıklamasında ayrıca yerel seçimlerde ise AKEL-Sol-Toplumsal İttifak’ın tüm düzeylerde önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

-DİKO

Alithia gazetesine göre DİKO Milletvekili Hristos Orfanidis katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını değerlendirirken sorumluluğun parti liderliğine düştüğünü belirtti.

Seçim sonuçlarının hayal kırıklığı niteliğinde olmasının nedenlerinin sorulması üzerine Orfanidis, bunun nedenlerini sıralarken anlamsız bir seçim kampanyasının yürütülmesinden parti ile halk arasında var olan mesafeden, hükümetin projelerinin filtrelenmeksizin savunulmasından söz etti.

-Belediye başkan adayından eleştiri

Alithia gazetesi yerel seçimlerde Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo bölgesi için belediye başkanı adayı olan ayrıca DİSİ ve DİPA partileri tarafından desteklenen Hristos Tsingis’in, seçimi kaybetmesinin nedenini Rum Başkanlığı olarak gösterdiğini yazdı.

Habere göre, Tsingis katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, Rum Başkanlığı’nın yönünü kaybettiğini arkadaşlarına, akrabalarına hizmet ettiğini söyledi.

Tsingis açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera ile Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’a da eleştiri yöneltti.

Hristodulidis ve yakın çalışma arkadaşlarının Andreas Papaharalambos’un adaylığını desteklediğini söyleyen Tsingis, Viktoras Papadopulos’un yalan söylememeyi öğrenmesi gerektiğini belirtirken Papadopulos’un Hristodulis’e kötü hizmet verdiğini ifade etti.

Tsingis, Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera için ise, Karsera’nın Hristodulidis’ten daha dürüst olduğunu, kendisine “bizim çocuklarımızı bırakamayız onlar bizim arkadaşlarımız” dediğini de belirtti.

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