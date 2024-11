Güney Kıbrıs’ta hükümet ortağı olan AKEL’in Genel Sekreteri Andros Kiprianu başkanlığında bir heyet, bugün Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek, Mehmet Çakıcı başkanlığındaki heyetle

görüştü.

TDP ile AKEL, 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, New York’ta yer alan üçlü görüşmeden memnun kalmadıklarını belirttiler.

İki parti lideri, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon arasında New York’ta 30 - 31 Ekim’de yer alan üçlü görüşmeden

memnun kalmadıklarını, Ocak ayında planlanan yeni üçlü görüşmeye kadar anlaşma noktasına gelinmesini temenni ettiklerini dile getirdiler.

Çakıcı, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun çapraz oy konusunda, Hristofyas’ın ise mülkiyet konusundaki önerisinin yapıcı olmadığını kaydederken, Kiprianu ise Hristofyas’ın mülkiyet önerisini desteklediklerini

belirtti.

ÇAKICI

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı açıklamasında, bugünkü görüşmenin Ekim ayında kendilerinin AKEL’e gerçekleştirdiği ziyaretin devamı gibi olduğunu, çözüm isteyen partiler olduklarını, iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenlik ve tek vatandaşlığa dayanan federal bir Kıbrıs’ın ortak hedefleri olduğunu belirtti.

Çakıcı, “Kıbrıs’ta başka bir alternatif da yoktur, başka da bir yol yoktur. Ya bu durum böyle devam edecek ya da tüm Kıbrıslıların yararına ortak bir çözüm bulunacak” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümü için devem etmekte olan müzakerelerin gidişatından memnun olmadıklarını ifade eden Çakıcı, ne Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Rum kesimini ne de Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs Türk tarafını suçlama lüksü bulunmadığını, “tüm Kıbrıslıların geleceği için soruna bir çözüm bulunması gerektiğini” ifade etti.

“New York görüşmesinde büyük hayal kırıklığına uğradıklarını” belirten Çakıcı, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı altında New York’a “gerileyen öneriler götürdüğünü”, Hristofyas’ın ise mülkiyet konusunda New York’a götürdüğü önerilerin yetersiz olduğunu savundu ve TDP olarak Eroğlu’na Yönetim ve Güç Paylaşımı önersini New York’a götürmemesi gerektiğini, Hristofyas’a da mülkiyet konusundaki önerilerinin yetersiz olduğunu söylediklerini kaydetti.

Çakıcı, Ocak ayında tasarlanan yeni üçlü görüşmeye kadar beklentilerinin Kıbrıs Türk tarafının Yönetim ve Güç Paylaşımı önerisi konusunda geri adım atması, Kıbrıs Rum kesiminin ise mülkiyet konusunda yeni öneriler hazırlaması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığındaki önerisinin ne olduğunun sorulması üzerine Çakıcı, Eroğlu’nun çapraz oy uygulamasının çözümden beş yıl sonra yeni bir referanduma sunulması olduğunu, bu önerinin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde sunulan “dört özgürlük, dönüşümlü başkanlık ve çapraz oy” paket önerinse göre geri adım olduğunu savundu.

AKEL ile yaptıkları bugünkü görüşmede Kıbrıs adasının güney denizinde bulunan petrol ve doğalgaz kaynakları konusuna da değinildiğini belirten Çakıcı, bulunacak bir çözümün sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlara değil, tüm bölge barışına katkı sağlayacağını, çözümle birlikte kurulacak yeni “Kıbrıs devleti”nin Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurmasına olanak vereceğini ifade etti.

Çakıcı, ”Petrol alanında Türkiye, Kıbrıs’tan çıkacak petrolün de bir kapısı olabilir” dedi.

Çakıcı, Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas’ın Kıbrıs adasının güneyinde bulunan doğal zenginliklerden Kıbrıslı Türkler’in de yararlanacağını söylediğini hatırlatarak, bunun Hristofyas’ın başkanlığı dönemi için geçerli olabileceğini, ancak başka bir başkanın seçilmesi ile bunun değişebileceğini kaydetti.

KİPRİANU

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, TDP’yi ziyaret etmekten çok memnun olduklarını, heyetler arası görüşmenin yapıcı ve samimi bir ortamda geçtiğini ifade etti.

Kiprianu, bölgede istikrar sağlamanın ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların refahını artırmanın ancak kalıcı bir çözüm ile mümkün olabileceğini ifade etti.

New York zirvesi ile ilgili olarak Kiprianu, “Ortak görüşümüz, maalesef New York’ta herhangi bir ilerleme sağlanamadığı yönünde” dedi.

Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı konusunda Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun New York’ta yaptığı önerinin Çakıcı tarafından “geri adım” olarak tanımlanmasından memnun olduğunu belirten Kiprianu, ancak Hristofyas’ın mülkiyet konusunda yaptığı öneriyi kendilerinin desteklediklerini ifade etti.

Kiprianu, “Hristofyas’ın mülkiyet konusunda orijinal mülk sahibinin ilk söz hakkına sahip olması önerisinin uluslararası hukuka dayandığını” savundu.

Çıkarılacak petrol ve doğalgazın ülkenin çıkarlarına kullanılması gerektiğini ifade eden Kiprianu, “Türkiye tarafından bunun ciddi bir davet olarak algılanması gerektiğini” belirtti.

Çözümün Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar için büyük bir gelecek vaat ettiğini, Türkiye’nin de çıkarına olacağını kaydeden Kiprianu, çözüm için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini, temennilerinin; Ocak ayına kadar çözüm noktasına gelecek kadar ilerleme kaydedilmesi olduğunu söyledi.