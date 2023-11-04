Güney Kıbrıs’ın, siyasi sığınma tanıdığı ancak Alman makamlarının talep etmesi üzerine tutuklayarak Almanya’ya iade ettiği PKK’lı Kenan Ayaz’ın terör suçlamasıyla yargılanmasına dün Hamburg Bölge Yüksek Mahkemesi’nde başlandı. Duruşma öncesinde mahkeme önünde düzenlenen “destek” gösterisine AKEL Milletvekili Yorgos Kukumas da katıldı.

Haravgi’nin haberine göre Ayaz’ı destekleyen Kürtler ve Almanlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirilen eylemde konuşan Kukumas, Ayaz’ın Almanya’ya iade edilmemesini sağlamak için Güney Kıbrıs’ta “verilen mücadeleyi” anlattı.