Haravgi gazetesinde yer alan habere göre bunun Amerika’yla istişarelerde bulunulan bir konu olduğunu ifade eden AKEL, Hristodulidis’i siyasi liderliği ve halkı, bu istişareler ve askeri alanda iki ülke arasındaki iş birliğinde olup bitenler konusunda derhal bilgilendirmeye çağırdı.

AKEL bütün bunların İngiliz üslerinin komşu devletlere saldırılar ve Filistinlilerin soykırımında İsrail’in savaş mekanizmasının desteklenmesi için hali hazırda aktif bir şekilde kullanıldığı bir zamanda gerçekleştiğini de savunurken, buna ek olarak Amerikan kuvvetlerinin aynı sebepten ötürü üs topraklarında toplandıklarını öne sürdü.

Bunun gerçekleşmesinin ya Hristodulidis hükümetinin buna onay vermesi ya da ABD’nin üslerin statüsüyle ilgili olarak kuruluş anlaşmalarında öngörülenleri ihlal etmesi anlamına geldiğini ifade eden AKEL, dünyanın geri kalanının ABD ile NATO’nun insani operasyonlara atıfta bulunduklarında ne kastettiklerinin farkında olduğunu savundu.

AKEL Hristodulidis hükümetinin Anastasiadis-DİSİ hükümetinden bayrağı devralarak, ülkenin Doğu Akdeniz’in askerileştirilmesine katılımını derinleştirdiğini aynı zamanda Ada'yı ABD ile NATO’nun savaş alanına dönüştürdüğünü de savundu.

Bu politikanın halkın güvenliğiyle ilgili tehlikeleri artırdığını ifade eden AKEL, ülkenin altyapılarının yabancı çıkarların ile yabancı ordular değil, vatanın menfaatlerine hizmet etmeyi amaçladığını ekledi.