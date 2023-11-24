AKEL’in, AB kararlarının veto edilmesi hakkının kaldırılmasına karşı çıktığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, veto hakkının kaldırılmasının, küçük AB ülkelerinin sesini kısmak amacıyla büyük AB ülkeleri tarafından ileri götürüldüğünü yazdı.

Habere göre AKEL, dün yaptığı açıklamada, AB’de kararların oybirliğiyle alınması zorunluluğunun kaldırılmasının, özellikle de dış politika ve savunma gibi alanlarda, güçlü AB ülkelerinin hegemonyasını artıracağını ve AB’nin işleyişinde demokrasi eksikliği yaratacağını kaydetti.

AKEL, veto hakkının devlet egemenliğiyle ilgili olduğunu ve bu hakkın kaldırılmasının, küçük AB ülkelerinin sesinin kısılmasına yol açacağını belirtti.

İlgili tasarıyı tümüyle reddeden AKEL, oylamada çekimser kalan DİSİ’nin de halka açıklama yapmakla yükümlü olduğunu ifade etti.