İtalyan ANSA ajansının haberinde, Akdeniz’in İtalyan kara suları içinde kalan kısmında, içinde 28 düzensiz göçmen bulunan bir teknenin alabora olarak battığı belirtildi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı devriye botlarının müdahale ettiği olayda, 7 Suriyeli göçmenin kurtarıldığı ancak 21 kişinin ise kaybolduğu kaydedildi.

Kurtulanların, kayıplar arasında 3 çocuğun olduğu bilgisini verdiği aktarıldı. Kurtarılan göçmenlerin Lampedusa Adası'na götürüldüğü belirtildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin, 1 Eylül'de Libya'dan hareket ettiği ifade edildi.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yılbaşından 3 Eylül'e kadar olan dönemde 1047 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-4 Eylül döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 43 bin 61 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 115 bin 177 olarak kaydedilmişti. Bakanlığın verileri, düzensiz göçmen gelişlerinde, geçen yıl aynı döneme göre bu yıl yüzde 60 civarında düşüş olduğunu ortaya koydu.

- Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.