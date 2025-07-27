Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Genel Başkanı Latif Akça, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'a yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Akça açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği olarak, Kurucu Cumhurbaşkanımız ve milli mücadelemizin simgesi Sayın Rauf Raif Denktaş’a yönelik bir süredir artan hakaret, iftira ve seviyesiz saldırıları büyük bir üzüntü ve endişe ile izlemekteyiz.

Sosyal medya platformlarında, bazı basın yayın organlarında ve televizyon ekranlarında yıllardır süregelen bu çirkin saldırılar, sadece Sayın Denktaş’ın şahsına değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerine ve tarihine yönelik bir saygısızlıktır.

Bu nedenle Derneğimiz, uzun süredir Cumhuriyetimizin kurucu liderlerine karşı koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için çağrılarda bulunmaktadır. Bu bağlamda bir yıl önce hazırlanarak Meclise sunulan yasa tasarısının, ne yazık ki bugüne kadar yasalaşamamış olması, büyük bir eksikliktir.

Bugün gelinen noktada, Kurucu Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, milli liderlerimize karşı yapılan açık saldırıların karşılıksız kalması, yasal boşluklardan kaynaklanmakta ve bu durum toplum vicdanını derinden yaralamaktadır.

Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği olarak, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan tüm milletvekillerine sesleniyoruz:

Derhal bu yasa tasarısı Meclis gündemine alınmalı, eksiklikleri tamamlanmalı ve gecikmeksizin yasalaşmalıdır. Bu sadece bir hukuki düzenleme değil, aynı zamanda halkımızın ortak hafızasına, geçmişine ve değerlerine sahip çıkma meselesidir.

Milletimizin vicdanında karşılık bulan bu çağrıya kulak verilmesini, Devletimizin, Milli Liderlerimiz Dr. Küçük ile Rauf R. Denktaş'ın onurları anayasal güvence altına alınmasını ve bu yönde somut adımların bir an önce atılmasını talep ediyoruz.”