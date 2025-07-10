Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren karar uyarınca, 95 ve 98 oktan benzinde 1,5 TL, euro dizelde 1.95 TL ve gazyağında 1.30 TL’lik artış oldu.

"2025 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Dizel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi" çerçevesinde yeniden düzenlenen fiyatlar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 95 oktan benzin 39,12’den 40.62’e; 98 oktan benzin 40,12’den 41.62’ye; euro dizel 38.80’den 40.75’ye; gazyağı ise 38,80’den 40.10 TL’ye yükseldi.

Benzin fiyatı 22 Mayıs, euro dizel ve gazyağı fiyatı ise 26 Haziran'da düzenlenmişti.