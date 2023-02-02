Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarında indirime gidileceğini duyurdu.

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 95 oktan benzin 21,00 TL’den 20,61’ye, 98 oktan benzin 21,31 TL’den 20,92’ye, Euro Dizel 22,71 TL’den 21,27’ye, Gaz yağı ise 23,28 TL’den 22,09’a düştü.

İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak.

AKARYAKIT TÜRÜ 2 ŞUBAT 2023  27 OCAK 2023 19 OCAK 2023
95 oktan benzin 20,61 TL 21,00 TL 20,16 TL
98 oktan benzin 20,92 TL 21,31 TL 20,47 TL
Euro Dizel  21,27 TL 22,71 TL 21,96 TL
Gaz yağı 22,09 TL 23,28 TL 21,96 TL