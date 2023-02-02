Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarında indirime gidileceğini duyurdu.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 95 oktan benzin 21,00 TL’den 20,61’ye, 98 oktan benzin 21,31 TL’den 20,92’ye, Euro Dizel 22,71 TL’den 21,27’ye, Gaz yağı ise 23,28 TL’den 22,09’a düştü.
İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak.
|AKARYAKIT TÜRÜ
|2 ŞUBAT 2023
|27 OCAK 2023
|19 OCAK 2023
|95 oktan benzin
|20,61 TL
|21,00 TL
|20,16 TL
|98 oktan benzin
|20,92 TL
|21,31 TL
|20,47 TL
|Euro Dizel
|21,27 TL
|22,71 TL
|21,96 TL
|Gaz yağı
|22,09 TL
|23,28 TL
|21,96 TL
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