Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarında indirime gidileceğini duyurdu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 95 oktan benzin 21,00 TL’den 20,61’ye, 98 oktan benzin 21,31 TL’den 20,92’ye, Euro Dizel 22,71 TL’den 21,27’ye, Gaz yağı ise 23,28 TL’den 22,09’a düştü.

İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak.