Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren emirnameyle, 95 ve 98 oktan benzin ile gazyağı fiyatları 1 TL, eurodiesel fiyatı ise 2 TL düştü.

Akaryakıt fiyatları, 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve Resmi Gazete’de ilan edildi.

Buna göre, 95 oktan benzin 31,21 TL; 98 oktan benzin 31,77 TL; eurodiesel 30,65 TL; gazyağı 30,65 TL’den satılacak.

15 Eylül’den beri 95 oktan benzin 32,21 TL; 98 oktan benzin 32,77 TL; eurodiesel 32,65 TL; gazyağı 31,65 TL’den satılmaktaydı.