Euro 25,450 TL, sterlin 29,950 TL, dolar 23,900 TL'den işlem görüyor Euro 25,450 TL, sterlin 29,950 TL, dolar 23,900 TL'den işlem görüyor

Böylece 95 oktan benzine litre başı 1,42 TL, 98 oktan benzine litre başı 1,45 TL , Euro Diesel’e litre başı 1,62 TL, gazyağına ise litre başı1,49 TL zam yapılmış oldu.