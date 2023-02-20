“Yasa gücünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan sendikalarımızın ve bu yasa gücünde kararnameye karşı olduğunu belirten tüm sivil toplum örgütlerimizin yanında olduğumuzu belirtir, ülkeyi yönettiğini iddia edenlere de bu anlamsız ve Anayasa’ya aykırı karardan geri dönmeleri çağrısı yaparız”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, deprem nedeniyle Kıbrıs Türk halkının ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için tereddütsüz dayanışma gösterdiğine işaret ederek “Ancak bu ruhu baltalayacak adımlara da asla müsaade etmeyecektir. CTP olarak bizler de etmeyeceğiz.” dedi. Akansoy, Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünü belirttiği yasa gücünde kararname konusunda hükümete geri dönme çağrısı yaptı.

Akansoy, parti basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin Güney ve Güney Doğu illerini etkileyerek, yıkıma neden olan ve Kıbrıs’ı da derin bir acıya boğan deprem felaketinin yaşandığı süreçte halkın büyük bir dayanışma örneği sergilediğine işaret etti.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Kıbrıs Türk halkının büyük bir dayanışma ruhuyla müthiş bir yardımlaşma örneği sergileyerek elinden gelen her türlü katkıyı yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini kaydeden Asım Akansoy, hükümetin yasa gücünde kararnameyle maaş kesintisi ve ek vergi kararını şu cümlelerle eleştirdi:

-“Asla kabul edilemez”

“Buna rağmen; ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, Anayasa’ya aykırı bir şekilde hazırlanan yasa gücünde kararname ile tüm topluma ek vergi yükü getirmesi ve asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar ile özellikle dar gelir grubundaki asgari ücretliden kesinti yapılmasını gündeme getirmesi asla kabul edilemezdir.

Birçok kez bu tür kararlar öncesinde tüm paydaşlarla diyalog içerisinde olunması gerektiğini ifade etmiş olmamıza rağmen "ben bilirim, ben yaparım" mantığıyla tüm halka ek vergi yükü getirecek şekilde ele alınan Yasa Gücünde Kararname, ülkemizde sıkıntılı bir durumda olan ekonomik yapıyı daha da kötü hale getirecektir. Söz konusu durum, ürün fiyatlarını artıracak ve halkımızın alım gücü daha da düşecektir.”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümete, bu karardan bir an önce geri dönmeleri, işi yargı sürecine bırakmamaları ve tüm paydaşların katılımı ile şeffaf bir şekilde ne kadar kaynağa ihtiyaç olduğu ve bunların somut hangi projelerde kullanılacağı belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.

“Kıbrıs Türk halkı ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için dayanışma göstermesi gerektiği noktada, bu dayanışmasını tereddütsüz biçimde göstermektedir ve gösterecektir. Ancak bu ruhu baltalayacak adımlara da asla müsaade etmeyecektir. CTP olarak bizler de etmeyeceğiz.” diyen Akansoy, hükümete şu çağrıyı yaptı:

“Dayanışma bilincinden yoksun bir şekilde çıkarılan bu yasa gücünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan sendikalarımızın ve bu yasa gücünde kararnameye karşı olduğunu belirten tüm sivil toplum örgütlerimizin yanında olduğumuzu belirtir, ülkeyi yönettiğini iddia edenlere de bu anlamsız ve Anayasa’ya aykırı karardan geri dönmeleri çağrısı yaparız.”