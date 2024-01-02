Akan Kürşat İtalya’da tutuklandı

Meclis Başkan Yardımcısı Fezilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat İtalya’da tutuklandı.

Hangi gerekçe ile tutuklandığı hakkında kesin bir bilgi edinilemedi henüz, ancak bunun kuzeydeki Rum mallarının yabancılara satışı ile ilgili olduğu tahmin ediliyor..

Akan Kürşat’ın İtalya’da mahkemeye çıkarıldığı, hatta tutuklu yargılanmasına karar verildiği şeklinde iddialar var.

Fazilet Özdenefe de halen İtalya’da bulunuyor.

2004 yılında Rum tarafı yine Rum malları ile ilgili olarak Av. Akan Kürşat ile babası Talat Kürşat hakkında avrupa tutuklama emri çıkartmıştı. Ancak daha sonraları bu emir kaldırılmıştı.

İtalya’daki tutuklama hayret uyandırdı.

Güneye serbestçe geçen Akan Kürşat, yurtdışına çıkışını da Larnaka’dan yapıyor.

Güneyde tutuklanmadıysa neden İtalya’da tutuklandı?