İsrail'in ABD'deki en önemli lobi ayaklarından Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) Kongre'deki lobi çalışmalarında, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını "aklamaya" ve ABD'nin İsrail'e koşulsuz silah desteğini sürdürmeye odaklandığı ortaya çıktı.

ABD'de yayın yapan "The American Prospect" adlı dergi, AIPAC'in Washington'da düzenlediği ve bu yıl basına kapalı düzenlenen yıllık konferansında üyelerine dağıttığı Kongre lobi notlarını yayınladı.

AIPAC yıllık konferansı, İsrail'in Gazze'de 30 binden fazla sivilin öldürülmesinden ve bölgedeki açlıktan sorumlu tutulduğu bir dönemde düzenlendi.

Haberde yer alan Kongre lobi notlarına göre AIPAC, Kongre üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail ordusunun katliamlarını "aslında Hamas'ın sivilleri kullanıyor" ve "medyada yer aldığı kadar ölüm olmadı" iddialarıyla aklama çalışıyor.

Diğer yandan komite üyeleri, Kongre üyelerini, "Gazze'de aslında açlık yok" ve "İsrail'in Gazze'ye gıda geçişine izin verdi" söylemleriyle ikna etmeye çalışıyor.

Kongre notlarına göre AIPAC üyeleri, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce insanın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin sorumluluğunu büyük oranda Hamas'a yükleyerek Kongre'nin "İsrail'e koşulsuz silah desteğinin sürmesi" gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Binyamin Netanyahu yönetimini eleştiren sözlerinin de eleştirildiği notlarda, "İsrail'de savaş varken Netanyahu kabinesinin eylemlerini eleştirmek doğru değil" savı ortaya konuyor.

Söz konusu notlar, aynı zamanda, AIPAC'in İsrail'deki aşırı sağcı Netanyahu hükümetine tam destek verdiğini ve Biden yönetiminin İsrail'e yönelik eleştirilerini doğru bulmadığını da gözler önüne seriyor.

Öte yandan komite üyeleri, Hamas'la birlikte bölgede Hizbullah'ın ve İran'ın "en büyük tehdit" olduğu iddiasını da Kongre'deki lobi faaliyetlerinde öne çıkarıyor ve Biden yönetiminden İran'la ilişkilerini buna göre düzenlemesini istiyor.

AIPAC'in 2024 seçim sürecinde 100 milyon dolardan fazla parayı seçim bağışları olarak harcamayı planladığı bilgisi de haberde yer aldı.