Rum Elektrik İdaresi (AİK) çalışanlarının örgütlü olduğu sendikaların, İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesi projesi olan EuroAsia Interconnector’ün maliyeti konusundaki endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, EPOPAİ, SİDİKEK, SEPAİK ve SİVAİK isimli sendikaların, EuroAsia Interconnector projesinin maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle ciddi endişelerini dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre, sendikalar dün yaptıkları açıklamada, bu projenin yüksek ulusal öneme sahip olduğu ifade edilen bazı kişilerin, şimdi ise devlete mali yük bindirmeye çalıştığını belirttiler.

Sendikalar, Güney Kıbrıs’ın Avrupa’dan olan coğrafik mesafesine bağlı olarak bağlantı projesinin, ülke ekonomisine ciddi bir fayda sağlamaksızın amortisman(ana parayı çıkarma, amorti etme) olasılığı şüphesiyle çok yüksek olduğunu ifade etti.

Sendikalar, devletin, adayı gerçekten yeşil kılacak daha düşük maliyetli alternatif teknolojilere yatırım yapmasının mümkün olduğunu belirtti.

Sendikalar ayrıca Avrupa Yatırım Bankası’nın elektrik enerjisinin depolanması yönünde karşı öneride bulunmasının ve de proje için kredi verilmemesine karar vermesinin tesadüf olmadığına da dikkati çekti.

Sayıştay başkanlığının notu

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Rum Sayıştay'ın, EuroAsia Interconnector projesine ilişkin bilgi notunu Avrupa Komisyonu, Avrupa ve Yunanistan Sayıştay Başkanlıklarına gönderildiğini yazdı.

İlgili bilgi notunun, EuroAsia Interconnector şirketinin uygunluğuna dair yapmış olduğu araştırmanın bulgularıyla ilgili olduğunu yazan gazete, Sayıştay Başkanlığından bir kaynağın, ilgili bilgi notunun gönderildiğini de teyit ettiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca projenin maliyeti açısından EuroAsia Interconnector şirketinin ekonomik olanaklarının ve uygunluğunun ayrıca Avrupa Komisyonu ve Rum Yönetimi’ni meşgul ettiğini bununla birlikte devletin, elektrik bağlantısının sağlanması projesine ekonomik anlamda dahil olup olmamasının da tartışma konusu olduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Sayıştay Başkanlığının bu bağlamdaki bilgi notu içerisinde yer alan bulguların da önemli olduğu ifade ediliyor.