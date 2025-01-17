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AİHM Rum Yönetimi Tazminat Ödemeye Mahkum Etti…
Rum yönetimi BM Barış Gücü’nün kullanımına verdiği ara bölgedeki evin sahibine 22 bin euro tazminat ödeyecek
Mehmet .G
Editör
17.01.2025 - 12:05
Yayınlanma
17.01.2025 - 22:48
Güncelleme
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