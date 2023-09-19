Ailesi ile birlikte Güney Kıbrıs’ta yaşayan 31 yaşındaki Suriyeli'nin, Lübnan’dan “metamfetamin” ithal etmeye çalıştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 31 yaşındaki Suriyeli'nin, dün akşam, Beyrut’tan dönerken Larnaka Havalimanı’nda, bagajında yapılan arama sonucunda, ahşap tepsilerin zeminine uyuşturucu yerleştirdiğinin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre aramada, 3 ahşap tepsi zeminine gizlenmiş, 9 naylon poşet içerisinde 1 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis, uyuşturucunun nihai alıcılarını tespit etmek için araştırma başlatırken Lübnan’daki tedarikçileri tespit edilmesi için de Interpol’e bilgi verdi.