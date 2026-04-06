Afganistan Ulusal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarında 12 gündür etkili olan yağışların ilerleyen günlerde de süreceği uyarısı yapıldı.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 110 kişinin hayatını kaybettiğini, 160 kişinin de yaralandığını açıklayan yetkililer, 958 hanenin tamamen yıkıldığını, 4 bin 155'inin de kısmen hasar aldığını ifade etti.

Yetkililer, iş yerleri, tarım arazileri, sulama kanalları ve tatlı su kuyularının da zarar gördüğünü belirterek, bu durumun 6 bin 122 aileyi etkilediğini kaydetti.

Afganistan'da havaların ısınmasıyla karların erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.