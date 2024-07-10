Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail elektrik şebekelerinin denizaltından döşenecek kablolarla birleştirilmesi projesi olan “Great Sea Interconnector” projesinde yüklenici firma olan Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMİE) 15 Temmuz’da Rum Enerji Düzenleme Kurulu’na (RAEK) rapor sunacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, RAEK’ten yapılan açıklamada, ADMİE yetkililerine 15 Temmuz’da ofislerine gelerek, ellerindeki yeni unsurlarla ilgili raporlarını sunmalarının talep edildiğini ve böylelikle, projenin ilerleyebilmesine yönelik alınan kararlarda kabul edilmeyen noktaların üzerinde çalışma imkanı bulacaklarının belirtildiğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji Düzenleme Kurulu RAEK, Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE ve Yunanistan Enerji Düzenleme Kurulu RAAEI’nin katılımıyla dün gerçekleştirilen telekonferans toplantısına Nexans şirketinin de katılması Rum yetkililerde hoşnutsuzluk yarattı.

Gazete, Nexans şirketinin RAEK’e yapılan baskılara katılma niyetinde olduğunu kaydederken, RAEK’in rızasının tehdit ve şantajlarla alınmaya çalışılmasının müdahil taraflar arasındaki ilişkileri kötüleştirdiğini ve ADMİE’nin halk karşısındaki güvenirliğini zayıflattığını belirtti.

Haberde, Nexans ile ADMİE arasındaki “hesaplaşma gününün” de yaklaştığı ve Fransız şirkete Ağustos sonuna kadar siparişin tamamlanabilmesi ve kablo döşeme sürecinin durmaması için ödeme yapılması gerektiği de ifade edildi.