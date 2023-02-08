Adıyaman’daki İsias Hotel’in enkazında arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününe girdi.
KKTC'li kafileye ulaşmak için ekipler tüm hızıyla çalışıyor.
Enkazda hayat tüneli açma konusunda uzman bir ekibin çalışmaya başaldığı öğrenildi.
Adıyaman’daki İsias Hotel’in enkazında arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününe girdi.
KKTC'li kafileye ulaşmak için ekipler tüm hızıyla çalışıyor.
Enkazda hayat tüneli açma konusunda uzman bir ekibin çalışmaya başaldığı öğrenildi.
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