Ekip için karşılama töreni düzenlendi

Adıyaman'da İsias Otel enkazında ve bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın 24 kişilik ekibi bugün Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye döndü.

Ekip için düzenlenen karşılama törenine Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savuma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve teşkilat personeli katıldı.

Türkiye’de 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremin ardından bölgeye giden ekip, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında KKTC’den giderek otelde kalan Gazimağusa TMK öğrencilerinden oluşan kafileyi arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştı.

Ekip, otel enkazında yaşamını yitiren çocukların yanı sıra bazı depremzedelerin canlı kurtarılmalarını da sağlamıştı.

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye gelen ekip karşılama törenin ardından depremde Hatay’da yaşamını yitiren Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli Amaç Arnavutoğlu’nun Lefkoşa Kabristanlığındaki mezarını ziyaret etti.

Öte yandan bölgede görev yapan özel harekat ekibinin de bugün Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye döndüğü bildirildi.

-Ataoğlu

Bakan Ataoğlu, Türkiye’de yaşanan depremin ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerden oluşan ekibin yaralara merhem olmak için arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, üzücü olaylar yaşandığını söyledi.

Ekibin İsias Otel enkazına ulaşarak umutlarla bölgede çalışmalar yaptığını anımsatan Ataoğlu, depremde, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nden birçok vatandaşın yaşamını yitirdiğini, enkazdan, KKTC’den giden çocukların cansız bedenlerinin çıkarıldığını belirtti.

“Yaşananlar bizi derinden yaralamıştır” diyen Ataoğlu, kurtarma çalışmalarına katılanlara ve yardımda bulunan tüm halka teşekkür etti.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile iş birliği içinde KKTC’de binaların depreme dayanıklılığına ilişkin tespitler yapılacağını, tedbirler alınacağını kaydetti.

-Karaca

Sivil Savuma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketi dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını, Türkiye ve KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Karaca, Sivil Savuma Teşkilat Başkanlığı’nın süratli bir şekilde organize olarak deniz ve havadan bölgeye ulaştığını söyleyerek, “Tüm personelle gurur duyuyorum” dedi.

Karaca, bundan sonra da depreme hazırlıklı olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

-Betmezoğlu ve Soybir izlenimlerini aktardı... "Savaş alanı gibiydi"

Bölgede çalışan ekipte yer alan ve bugün ülkeye dönen Cemal Betmezoğlu ve Hüseyin Soybir de izlenimlerini aktardı.

Betmezoğlu, deprem sabahı anında reaksiyon göstererek, depreme yönelik eylem planını devreye soktuklarını söyleyerek, öğlen sıralarında 10 kişilik ekiple Adıyaman’a ulaştıklarını belirtti.

Yol güzergahında gördüklerini anlatan Betmezoğlu, “Yol güzergahında gördüklerimiz felaketti, savaş alanı gibiydi. İnsanlar aç ve üşümüştü” dedi.

Betmezoğlu, otel enkazında mahsur kalan çocukları kurtarmaya yoğunlaştıklarını ancak onları sağ çıkaramamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Canlı kurtardıkları kişiler de olduğunu, bundan gurur duyduklarını dile getiren Betmezoğlu, profesyonel bir şekilde, duygularını geri plana atarak çalıştıklarını ancak bunun yaşanan durumda çok kolay olmadığını söyledi.

Bölgede bulunan bakanlar, milletvekilleri, itfaiye ekipleri, üniversitelerin arama kurtarma ekipleri ve çocukların ailelerine teşekkür eden Betmezoğlu, “Görevimizi en iyi şekilde yapmamızı sağladılar, herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Hüseyin Soybir de depremin ardından hemen bölgeye gittiklerini, durumun inanılmaz kötü olduğunu gördüklerini söyledi.

İsias Otel enkazında çocukları canlı çıkarma umuduyla çalıştıklarını ancak bunun olmadığını dile getiren Soybir, “Bu bizi çok derinden üzdü” dedi.