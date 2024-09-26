Murat Menket’in şef ve anlatıcı, Sermin Dikmen Töre’nin solist ve anlatıcı, Tuğrul Enver Töre’nin solist ve anlatıcı, Mustafa Kofalı’nın da yardımcı anlatıcı olarak yer aldığı " Açık Kulis", Opera & Bale ve Senfoni Orkestrası dünyasını tanıtan tek perdelik müzikli bir oyun olarak sahne lenecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek temsile tüm sanatseverler, çocuklar, gençler ve ebeveynlerin davetli olduğu belirtildi.

Oyun, KKTC CSO iletişim destekçisi Kuzey Kıbrıs Turkcell ve KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim'in katkılarıyla sahnelenecek.