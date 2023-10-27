Suriye'de ABD'nin 8 üssü, son 10 günde karadan karaya atış yapılan silahlar ve aidiyeti bilinmeyen SİHA'larla 9 kez hedef alındı





Irak'ta Ayn el-Esed Askeri Üssü, Harir Hava Üssü, Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı'nda konuşlu ABD üslerine ekim ayında en az 10 kez SİHA'larla saldırıldı

Suriye ve Irak'ta yıl başından itibaren silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef alınan ABD üslerine saldırılar özellikle son on günde dikkati çeken biçimde arttı.

AA muhabirinin derlediği veriler, Irak ve Suriye'de konuşlu bulunan ABD güçlerine yapılan saldırıların, İsrail-Filistin çatışmasının patlak verdiği 7 Ekim'den bu yana arttığını gösteriyor.

Irak'ta da sene başından ekim ayına kadar ABD üslerine saldırı düzenlenmezken, ekim ayında en az 10 kez SİHA'larla saldırılar yapıldı.

- Son on günde saldırı düzenlenen ABD üsleri

Suriye'de ABD'nin 8 üssü, son 10 günde karadan karaya atış yapılan silahlar ve aidiyeti bilinmeyen SİHA'larla 9 kez hedef alındı.

19 Ekim'de ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Deyrizor ilindeki Koniko gaz tesislerine SİHA saldırıları düzenlendi.

ABD askerlerinin konuşlandığı, Suriye'nin güneyindeki Tenef askeri üssü ile kuzeydoğusundaki Haseke ilindeki üslerine, 23 Ekim'de gün içerisinde 3 farklı saldırı düzenlendi.

24 Ekim'de ABD askerlerinin konuşlandığı Haseke'nin Şeddadi ilçesindeki üssü ve Deyrizor'daki Ömer petrol sahasına eş zamanlı roket saldırıları düzenlendi.

ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu ve helikopterlerin iniş kalkış yaptığı Haseke'deki Harab Cebir üssü de 25 Ekim'de roket saldırılarıyla hedef alındı.

26 Ekim'de ABD askerlerinin görev yaptığı Şeddadi üssü ile Deyrizor'daki Koniko gaz tesisleri ve çevresine roket saldırıları yapıldı.

ABD güçlerinin, Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde PKK/YPG işgalindeki bölgelerde çok sayıda üssü ve askeri noktası bulunuyor.

- Irak'ta hedef alınan üsler

Ekim ayında Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Harir Hava Üssü, Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı'nda konuşlu ABD üsleri de SİHA saldırılarıyla en az 10 kez hedef alındı.

- Pentagondan saldırılarla ilgili açıklama

Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da Irak ve Suriye'de hedef alınan üslerle bugün yaptığı açıklamada, "17-26 Ekim tarihleri arasında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'ta en az 12, Suriye'de 4 kez tek yönlü taarruz dronları ve roketlerle saldırıya uğradığını söyleyebilirim." dedi.

- ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD'nin Suriye'de askeri müdahalesi Eylül 2014'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarıyla başladı.

2014 yılının sonlarından itibaren ABD güçleri, terör örgütü DEAŞ’la mücadele adı altında Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde çok sayıda noktaya yerleşti.

ABD, ilk olarak ocak 2015'te Aynularab'da (Kobani) askeri üs kurdu, hemen ardından Haseke'nin Rümeylan ilçesinde bir hava üssü inşa etti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'nin güneyindeki Tenef bölgesindeki üssünün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerle özellikle petrol sahaları civarında çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Burada konuşlanan ABD güçleri ile Fırat Nehri’n batı yakasındaki İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

ABD ordusu, İran destekli grupların saldırılarından korumak için üslerine hava savunma sistemleri ile takviye etmişti.

- İran'ın mesajları

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.