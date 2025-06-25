ABD'nin doğusunda yer alan South Carolina eyaletindeki bir halk plajına yıldırım isabet etmesi sonucu, 20 kişi yaralandı.

NBC News'ün haberine göre, South Carolina'nın Lake Murray bölgesinde bulunan Dreher Shoals Barajı'ndaki parkın plaj bölümüne yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

Lexington County Sözcüsü Vanessa Diaz, yaptığı açıklamada, olayda 12'si çocuk, 18 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 2 kişinin ise olay yerinde ayakta tedavi edildiğini söyledi.

Olayın sıcak bir günde meydana geldiğini belirten Diaz, "Yağmur yağmadı veya buna benzer bir şey olmadı, sadece rastgele geçen bir fırtına bulutuydu. Park, geçici olarak kapatıldı." dedi.