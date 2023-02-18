ABD’nin, kırmızı bülten ile aradığı 56 yaşındaki silah kaçakçısı Güney Kıbrıs’ta yakalandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler ABD vatandaşı İsrailli olduğuna dikkat çektikleri ancak ismini açıklamadıkları kişinin, Güney Kıbrıs’tan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e uçmak üzere dün gittiği Larnaka Havaalanı’ndaki pasaport kontrolü sırasında yakalandığını yazdı.

Habere göre, ABD hükümetinin “2015-2023 döneminde işlenmiş yasa dışı silah ihracatı, suç işlemek üzere teşekkül oluşturma, belge sahteleme” suçlarından kırmızı bültenle aradığı İsrailli 56 yaşındaki kişi hakkında, sınır dışı işlemleri için 24 Şubat’a kadar tutukluluk emri alındı. Larnaka Kaza Mahkemesi, tutuklunun sınır dışı kararını 24 Şubat’ta verecek.

ABD’nin, tutuklunun iadesiyle ilgili talebini delillendirildiği 10 sayfalık bir dosyayı Rum makamlarına ilettiği de kaydedilen haberde, 56 yaşındaki İsrailli'nin bir süredir Güney Kıbrıs’ta olduğunun anlaşıldığı ve Rum polisinin, Ada’ya Ercan Havaalanı üzerinden giriş yapmış olmasından kuşkulandığı öne sürüldü.