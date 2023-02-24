ABD'nin birçok eyaletini etkisi alan olumsuz hava koşullarının California'da fırtına ve heyelana yol açması bekleniyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), California eyaleti için "soğuk ve tehlikeli kar fırtınası" uyarısında bulundu.

Yayımlanan hava tahmin raporunda, Los Angeles'in yüksek bölgelerini etkisi altına alacak ve kalınlığı 1,5 metreyi bulması beklenen kar yağışının sert rüzgarların da etkisiyle, bölgede fırtınaya ve heyelan riskinin artmasına yol açacağı kaydedildi.

Kötü hava koşullarının hafta sonu boyunca bölgeyi etkisi altına almaya devam edeceği aktarılan hava raporunda yetkililer, kar fırtınası ve buzlanma sebebiyle bazı yolların kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Ülkenin kuzey batı sahillerinden başlayarak birçok bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle, çok sayıda kentte hayat durma noktasına gelirken, yollarda kalan pek çok kişinin geceyi aracında geçirdiği belirtildi.

ABD medyasına göre, fırtına ve kötü hava koşulları, birçok eyalette yaklaşık 1 milyon ev ve işyerinin elektriksiz kalmasına yol açarken, 2 binin üzerinde uçuşun iptal olmasına sebebiyet verdi.

Elektrik kesintilerinin başta Michigan olmak üzere, Illinois, California, New York ve Wisconsin'de yaşandığı bildirildi.