CBO, "Bütçe ve Ekonomik Görünüme İlişkin Güncelleme: 2024-2034" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, 2024 mali yılında federal bütçe açığının 1,9 trilyon dolar olmasının tahmin edildiği bildirildi.

CBO'nun raporunda, bütçe açığına ilişkin beklentinin, şubat ayında açıklanan tahminin yaklaşık 400 milyar dolar üzerinde olduğu aktarıldı.

Raporda, 2024 mali yılında federal harcamaların toplamının 6,8 trilyon doları bulmasının, gelirlerin ise 4,9 trilyon dolar olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıkların kamu borcunu da artıracağına işaret edilen raporda, kamu borcunun 2023 sonunda 26,2 trilyon dolar seviyesinden 2034 sonunda 50,7 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, ABD ekonomisinin 2024 ve 2025'te 2023'e kıyasla daha yavaş büyümesinin beklendiği kaydedilerek, büyüme oranının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2 olmasının tahmin edildiği aktarıldı.