ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in insani yardım konvoylarının geçişini kısıtladığı Gazze'nin kuzey bölgesindeki durumu "vahim ve felaket" şeklinde tasvir etti.

Greenfield, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de kıtlık uyarısı ve gıda güvencesizliği konularının ele alındığı oturumda konuştu.

ABD'nin BM Temsilcisi, "Burada lafı dolandırmaya gerek yok, brifing verenlerden duyduğumuz gibi, Gazze'nin kuzeyinde durum vahim ve felaket." dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın verdiği bilgileri doğrulayan Greenfield, "Akıl almaz sayıda Filistinli sivil, birçok kadın ve çocuk öldürüldü." ifadelerine yer verdi.

Greenfield, Gazze'deki neredeyse her sivilin yeterli yiyecek, ilaç, temiz içme suyu ve barınaktan yoksun olduğunu hatırlatarak, bu insanların "sonsuza kadar acı çekmeye terkedilemeyeceğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in aynı doğrultudaki sözlerine atıfta bulunan Greenfiled, Gazze'de silahlı çatışmanın son erdirilmesi, esirlerin evine dönmesi ve Gazze'de "yeni bir yönetim ile yeniden yapılanma sağlayacak bir yol haritası çizilmesi" gerektiğini kaydetti.

- Yardımların ulaşması için ABD'nin İsrail'e müdahale ettiğini belirtti

ABD'nin BM Temsilcisi Greenfield, Gazze'nin kuzeyine yardımların ulaştırılması konusunda ABD'nin İsrail'e müdahale ettiğini, İsrail'in bunun üzerine "bazı önemli adımlar attığını" söyledi.

Greenfield, "Yine de İsrail, eylemlerinin tam olarak uygulanmasını ve iyileştirmelerinin zaman içinde sürdürülmesini sağlamalıdır." dedi.

Gazze'de zorla yerinden etme veya açlık politikalarıının uygulanmaması gerektiği konusunda isim vermeden İsrail'i uyaran Greenfield, aksi takdirde bunun ABD ve uluslararası hukuk meslektaşları açısından "ciddi sonuçlar doğuracağını" ifade etti.

- UNWRA'nın rolüne dikkati çekti

ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNWRA), Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusundaki "hayati önemine" vurgu yaptı.

Greenfield, "Ajans, Gazze'deki insani yardımın yaklaşık yüzde 80'ini kolaylaştırmaktadır. Şu anda vazgeçilmezdir ve bu nedenle İsrail'in UNRWA'yı hedef alan mevzuatın uygulanmasını durdurmasının acil önemini tekrarlıyoruz." dedi.

ABD'li diplomat bununla birlikte, UNWRA personelinin "küçük bir kısmının" 7 Ekim saldırısında yer aldığı ve Hamas'la bağlantısı olduğu yönündeki İsrail'in endişelerini de paylaştığını ifade etti.

Söz konusu iddiaların gözden geçirilmesi konusunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bir kez daha hatırlatan Greenfield, UNWRA hakkındaki yapılacak soruşturmaların ihtiyaç sahibi Filistinli siviller için, kuruluşun hayati öneme sahip faaliyetlerini engellemeyecek şekilde olması gerektiğini vurguladı.