ABD menşeli haber ajansı Associated Press'in (AP) haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta tekrar Beyaz Saray'a dönen ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi umuyor.

Associated Press'in aktarımına göre iki ABD'li kaynak, bu ziyaretin önümüzdeki hafta başı Washington'da gerçekleşeceğini öne sürdü.

Söylenen tarihlerde ziyaretin gerçekleşmesi durumunda Başbakan Netanyahu, Donald Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'da ağırlanan ilk yabancı lider olacak.

ABD'li kaynaklar, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Netanyahu ve diğer yetkililerle bir araya gelmek üzere İsrail'e gittiğini, takvimin bu görüşmeler sırasında belirleneceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan bu iddialara henüz bir yanıt gelmezken, Başbakan Netanyahu'nun danışmanı Omer Dostri, pazartesi günü X üzerinden yayınladığı bir gönderide "henüz davetiye almadıklarını" açıkladı.

İsmini saklı tutan İsrailli bir yetkili ise, Netanyahu'nun Şubat 2025'te Washington'a gideceğini, son tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.