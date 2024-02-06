AB Komisyonu'nun pestisit kullanımını azaltmayı amaçlayan tasarıyı geri çekmesi bu ürünün halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle kampanya yürüten çevre örgütleri için yenilgi anlamına geliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salı günü yaptığı açıklamada, AB genelinde pestisit kullanımını azaltmayı amaçlayan tartışmalı yasa tasarısının geri çekildiğini duyurdu.

Bu açıklama, AB genelinde halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle kampanya yürüten çevre örgütleri için ciddi bir yenilgi anlamına geliyor.

Avrupa Parlamentosu’nda da kasım ayında yapılan oylamada konuyla ilgili AB Komisyonu’nun sunduğu tasarı 299 lehte, 207 aleyhte ve 121 çekimser oyla reddedilmişti.

AB Komisyonu, “Sürdürülebilir Kullanım Yönetmeliği” (SUR) adı altında hazırlanan ve 2030 yılına kadar pestisit kullanımını yarı yarıya azaltma planını 2022 Haziran ayında kamuoyuna duyurdu.

-Tasarı ne öngörüyordu?

Tasarı, pestisitlerin kentsel yeşil alanlar ve Natura 2000 alanları (Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı) gibi hassas bölgelerde tamamen yasaklanmasını ve düşük riskli alternatiflerin kullanımının teşvik edilmesini öngörüyordu.

SUR ilk olarak kamuoyuna açıklanmasının ardından tarım sektörünün lobi faaliyetlerinin hedefi haline geldi.

Avrupa Parlamentosu’nun da destek vermediği tasarıyla ilgili üye devletler arasında yürütülen siyasi müzakereler şu an askıya alınmış durumda.

Bu tasarının yasalaşma ihtimali düşük bir ihtimal olarak görülüyordu.

-AB Komisyonu Başkanı SUR tasarısını neden geri çekti?

Avrupa Parlamentosu’nun Strasbourg’da düzenlediği genel kurul oturumunda konuşan Von der Leyen, "AB Komisyonu, kimyasal bitki koruma ürünlerinin risklerini azaltmak gibi değerli bir amaçla SUR'u önerdi. Ancak SUR önerisi kutuplaşmanın bir simgesi haline geldi. Avrupa Parlamentosu tarafından reddedildi. Konsey'de de artık hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Bu nedenle Konsey'e bu öneriyi geri çekmesini teklif edeceğim." dedi.

Von der Leyen'in bu kararı, “Avrupa Yeşil Anlaşması”na yönelik sağcı partilerin tepkisinin arttığı ve diğer şikayetlerinin yanı sıra çevresel düzenlemelerin kendilerine getirdiği yükün aşırı olduğunu söyleyen öfkeli çiftçilerin yaygın protestolarının yaşandığı bir dönemde geldi.

AP’de yaptığı konuşmada çiftçilerin sorunlarına da değinen AB Komisyonu Başkanı, iklim değişikliğinin tahribatı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve hayat pahalılığı kriziyle karşı karşıya olan çiftçilerin şikayetlerinin "dinlenilmeyi hak ettiğini" söyledi.

AB Komisyonu Başkanı "Çiftçilerimiz ancak topraktan geçinebilirlerse geleceğe yatırım yapabilir. Ve ancak iklim ve çevre hedeflerimize birlikte ulaşırsak, çiftçilerimiz geçimlerini sağlamaya devam edebilecekler. Çiftçilerimiz bunun çok iyi farkında. Onlara daha fazla güvenmeliyiz." dedi.

-AB Komisyonu: “Pestisitlerin düzenlenmesi konusu gündemde kalacak”

Tasarının geri çekilmesi hemen gerçekleşmeyecek. Bunun için AB Komisyonu temsilcileri tarafından onaylanması gerekiyor

Bu arada AB Komisyonu Başkanı, pestisitlerin düzenlenmesi konusunun gündemde kalacağını ve "çok daha olgun yeni bir teklif" sunabilecekleri mesajını verdi

Von der Leyen, AP üyelerine "Elbette bu konu gündemimizde kalmaya devam edecek. Ancak ilerleme kaydedilmesi için daha fazla diyalog ve farklı bir yaklaşıma ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle yeni öneri, bir sonraki komisyonun görevi olacak.