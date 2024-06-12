Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kuş gribi salgınına karşı önlem olarak 40 milyon doz aşının alımına onay verdi.

AB Komisyonu dün yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerde görülen kuş gribi vakaları nedeniyle 665 bin doz aşının ortaklaşa satın aldığını ve önümüzdeki dört yıl içinde 40 milyon doz için de anlaşma imzaladığını duyurdu.

Sözleşme, 15 üye devlet adına Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu (HERA) tarafından imzalandı.

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan bir Komisyon sözcüsü, "HERA, hazırlıklı olduğumuzdan emin olarak Avrupa Sağlık Birliği'ni bir kez daha iş başında gösteriyor" dedi.

Dünya genelinde çiftliklerde birkaç kuş gribi vakası tespit edilmiş olsa da, insanlara bulaşma hala nadir ve enfekte hayvanlarla veya bulaşıcı alanlarla yakın temas halindeki kişilerle sınırlı.

En son raporlardan biri geçtiğimiz hafta Meksika'dan geldi. 59 yaşındaki bir adam 24 Nisan'da kuş gribi H5N2 ile enfekte olduktan sonra hayatını kaybetti. Bu olay, kuş gribi ile bağlantılı ilk insan ölümü olarak kayda geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2022'den bu yana, üçü bu yılın başında olmak üzere, mandıra çalışanı dört kişinin kuş gribine yakalandığı açıklandı.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri mevcut halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor. Risk altındaki kümes hayvanları ve inekler salgın ihtimaline karşı yakından izleniyor.

Yapılan basın açıklamasına göre, AB Komisyonu, durumla ilgili bilgi alışverişinin yanı sıra önleme ve yönetime yönelik tedbirler konusunda üçüncü ülke yetkilileri ile temas halinde.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), şu ana kadar hiçbir yerde insandan insana enfeksiyon bildirilmediğini ve zoonotik influenzanın halk arasında yayılma riskinin düşük olduğunu bildirdi.

Komisyon ayrıca, AB'de insanlarda aktif kuş gribi enfeksiyonu vakası bildirilmediğini de belirtti.

İlk sevkiyatları halihazırda devam eden aşılar, kümes hayvanları ile çalışanlar ve veterinerler gibi virüse maruz kalma riski bulunanların derhal aşılanması için Finlandiya'ya gönderilecek.

Aşıların alıma katılan 15 üye ülke, bunu AB'nin Tıbbi Karşı Önlemler için Ortak Tedarik Anlaşması aracılığı ile yapıyor. Bu mekanizma, katılımcı ülkelerin tıbbi karşı önlemleri gönüllü ve esnek bir temelde ortaklaşa tedarik etmelerine olanak sağlıyor.

Bu tür karşı tedbirler arasında aşılar, terapötikler ve tıbbi cihazlar yer almaktadır ve bunlar ulusal düzeydeki herhangi bir tedarike alternatif olarak ya da bu tedarikleri tamamlamak üzere kullanılabilmektedir.