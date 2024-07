Rum Yönetimi’nin, deniz sınırlarının gözetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu’ndan 30 milyon Euro ek ödenek alacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak ek ödeneğin, İçişleri Bakanlığı Avrupa Fonu Birimi’nin sunduğu “Upgrade of capabilities of the surveillance system” başlıklı önerinin ardından temin edildiğini yazdı.

İlgili önerinin amacının, Rum Yönetimi tarafından kontrol edilen deniz sınırlarının gözetimi sisteminin olanaklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması olduğunu yazan gazete bu sistemin iyileştirilmesiyle sınırlar arası suç ve yasa dışı sığınmacı akımının etkili bir şekilde önlenmesinin hedeflendiğini belirtti.