ABD, vatandaşlarına "güvenlik” gerekçesiyle Irak ve Lübnan'a “seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'a yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği bildirildi. Açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD karşıtı milislerin, Irak genelinde vatandaşlarını ve uluslararası şirketleri tehdit ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından ayrıca Lübnan'a yönelik seyahat tavsiyesinde güncelleme yapıldığına ilişkin de bir açıklama yaptı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, halen ticari uçuşların mevcut olduğu ancak kapasitenin azaldığı aktarılarak, ABD vatandaşlarına "Beyrut'ta bulunan havalimanındaki uçuşları kontrol etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.