Sınır dışı edilen 200 kişiye geçici ev sahipliği yapmak üzere ABD ile anlaşma yapan Kosta Rika’ya gönderilenlerin Özbekistan, Çin, Ermenistan, Türkiye, Afganistan, Rusya, Gürcistan, Vietnam, Azerbaycan, İran, Ürdün, Kazakistan ve Gana'dan ABD’ye gittiği açıklandı.

Sınır dışı işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasadışı göçle mücadelesinin ve geri dönüşler konusunda ABD ile işbirliği yapan ülkelere giderek artan sayıda uçuşların bir parçasını oluşturuyor.

Sınır dışı edilen son göçmen grubu San Diego kentinden uçakla Kosta Rika'nın başkenti San Jose'ye getirildi. Göçmenler buradan otobüsle Panama sınırı yakınlarındaki bir göçmen barınma merkezine sevk edildi.

Panama polisi, ülkenin başkenti Panama City'de göçmenlerin tutulduğu otelin önünde duruyor- 18 Şubat 2025.

İlgili Haberler

ABD, Türkiye’den gidenlerin de olduğu göçmenleri Panama’ya gönderdi, göçmenler ormanlık bölgeye yerleştirildi

Kosta Rika Güvenlik Bakan Yardımcısı Omer Badilla, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, göçmenlerin bir ay boyunca Kosta Rika'da kalmalarına izin verileceğini ve bu süre zarfında yetkililerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini koordine edeceklerini söyledi.

“Çoğu ülkelerine dönmek istiyor” diyen Badilla, bunu reddedenlerin durumlarının bireysel olarak ele alınacağını ifade etti.

Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD tarafından sınır dışı edilen diğer uluslardan 200 kadar göçmenin son anlaşmanın bir parçası olarak ülkeye gönderilmesinin beklendiğini duyurdu.

ABD'li yetkililer ayrıca Perşembe günü de 177 Venezuelalı göçmenin Guantanamo Körfezi'nden Honduras'a sevk edileceğini bildirdi. Bu kişiler daha sonra Venezuela'ya gönderilecek.

Bu arada Panama hükümeti, ABD'den gönderilen diğer ülke vatandaşı göçmenlerden üçünün sığınma talebinde bulunduğunu ve nihayetinde Kanada gibi diğer ülkeler tarafından kabul edilebileceklerini bildirdi.