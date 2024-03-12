Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Somali’de faaliyet gösteren “Eş Şebab” örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta bulunan üç şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD Ekonomi Bakanlığının ilgili birimince yapılan açıklamada, Somali’de faaliyet gösteren “Eş Şebab terör örgütünün” finansmanına, merkezleri Güney Kıbrıs’ta bulunan üç şirketin de müdahil olduğunun duyurulduğunu yazdı.

ABD’nin açıklamasına göre; “Haleel Finance Ltd., Haleel Holdings Ltd., ve Haleel Ltd.” isimli şirketler, söz konusu örgüt için kara para aklanması faaliyetlerinde bulunuyor.