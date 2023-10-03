Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla mesaj yayımladığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, ABD’nin yeniden birleşmiş bir Kıbrıs hedefine bağlı kalmayı sürdürdüğünü dile getiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın tüm Kıbrıs halkı ve Doğu Akdeniz bölgesi için sahip olabileceği imkanlardan ilham aldıklarını dile getirdi.

Mesajında ABD’nin “adanın tüm Kıbrıslılar için siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon olarak yeniden birleşmesi için, BM’nin yardımıyla, Kıbrıs liderliğindeki kapsamlı bir çözümü desteklediğini” de savunan Blinken, Güney Kıbrıs ile ABD’nin daha barışçıl ve refah dolu bir dünya arayışında ortak olduklarını, aynı zamanda demokrasi, özgürlük ve insan onuruna ilişkin taahhüdü paylaştıklarını sözlerine ekledi.