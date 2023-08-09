ABD'de yapılan bir çalışmada, baraj yapımının, yerli kabilelere ait geniş arazilerin sular altında kalmasına sebep olduğu kaydedildi.

The Hill'in haberine göre, Çevre Araştırmaları Dergisinin (ERL) yaptığı araştırmada, baraj yapımı sebebiyle yerlilere ait yaklaşık 457 bin hektardan daha fazla bir alan sular altında kaldı.

Araştırmanın baş yazarı olan Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Heather Randell, ekosistemdeki bozulmaların yalnızca doğal kaynakları değil kültürel açıdan önemli bölgeleri de yok ettiğini vurguladı.

Arazi kaybının boyutunu görmek için Kızılderili kabilesine ait rezervasyon bölgesi kayıtları ve Oklahoma Yerlilere Ait İstatiksel Bölge verilerini birleştiren araştırmacılar, yerlilere ait 56 rezervasyon bölgesinde yapılan 139 barajın, 250 bin hektardan fazla alanın sular altında kalmasına yol açtığını belirledi.

Arazilerin sular altında kalmasının, yerel toplulukların geçim kaynaklarını ciddi şekilde etkilediğini belirten Randell, bu duruma yol açan barajların yıkılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar, yıkımı mümkün olmayan barajların mülkiyetinin yerli kabilelere verilebileceğini belirtti.

Kamuya açık kaynaklarda, ABD'de resmen tanınan 567 yerli kabile bulunduğu, bunlardan 326'sının çoğunlukla ülkenin orta batı ve kuzey kesimlerinde kendilerine ayrılan rezervasyonlarda yaşadığı belirtiliyor.