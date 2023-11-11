ABD'de İsrail’in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren bir grup, Times Meydanı'ndaki New York Times binasının alt katındaki Starbucks'ın önünde gösteri yaptı.

Devam eden 2 bin kişilik bir yürüyüşten ayrılan 100 kişilik grup, Starbucks mağazasının önünde "kapatın" ve "utanın" sloganları attı.

New York Times binasının önünde gösteri düzenleyen protestocular ayrıca, Starbucks mağazasının camlarına "ABD'den Filistin'e: İsrail yerleşimci bölgesini feshet" yazılı etiketler yapıştırarak, içerideki müşterilere "Starbucks'ı boykot edin" sloganıyla seslendi.