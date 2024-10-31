ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde belirleyici olan salıncak eyaletlerden Wisconsin'de desteklerini artırmak için seçim kampanyası düzenledi.

Harris, eyaletin başkenti Madison'da, Trump ise Green Bay bölgesinde aynı gün destekçilerine seslendi.

Trump, hafta sonu New York'taki mitinginde konuşan komedyenin Porto Riko'yu "yüzen çöp adası"na benzettiği ırkçı şakasını eleştiren Başkan Joe Biden'ın, Trump destekçilerini "çöp" şeklinde nitelemesine yanıt olarak temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle sahneye çıktı.

Green Bay'deki konuşmasında Trump, Biden'ın gafına "250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlamak zorundayım." şeklinde cevap verdi.

Trump, "Bu hafta, Kamala siyasi rakiplerini tarihteki en kötü katliamları yapanlarla karşılaştırdı ve şimdi, dün gece kampanyasında konuşan sahtekar Joe Biden nihayet kendisinin ve Kamala'nın destekçilerimiz hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyledi. Onlara çöp dedi." diye konuştu.

Biden ve Harris'in ABD'ye çöp gibi davrandığını savunan Trump, kendi destekçilerinin "çok daha kaliteli" olduğunu iddia ederek "Amerikan halkından nefret ediyorsanız başkan olamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

- Harris, Madison'da

ABD Başkan Yardımcısı Harris ise Madison'da yaptığı konuşmada, Trump'ın planlarını eleştirerek eski başkanın ülke için "tehdit olduğuna" ilişkin söylemini yineledi.

Harris, Trump'ın ülkeyi böldüğünü savunarak bu sene ilk kez oy kullanacak genç seçmenleri sevdiğini çünkü "yeni neslin değişim için sabırsız olduğunu" belirtti.

Bu arada Harris'in konuşması, İsrail'i protesto eden Gazze destekçilerinin sloganlarıyla bölündü. Protestocular, "Özgür Filisin" diye bağırarak pankart açtı.

Harris ise protestoculara yanıt olarak "Hepimiz Gazze'deki savaşın sona ermesini ve esirlerin bir an önce kurtarılmasını istiyoruz. Ben de bunu duyurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Bu arada, ülkedeki seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" sitesine göre Harris, Wisconsin'de Trump'ın yalnızca yüzde 0,2 puan önünde gözüküyor.

- Biden'dan "çöp" gafı

Komedyen Tony Hinchcliffe, Trump'ın mitinginde, "Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko." şeklinde şaka yapmıştı.

Biden da katıldığı bir etkinlikte, Hinchcliffe'in şakasını eleştirerek "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuşmuştu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın aslında Hinchcliffe'in söylemini "çöp" şeklinde nitelendirdiğini belirterek bu sözlerin hedefinin Trump destekçileri olmadığını ifade etmişti.

Biden da X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "çöp" ifadesiyle Trump'ın mitinginde sarf edilen sözleri kastettiğini savunmuştu.