ABD'nin Nebraska eyaletinde tespit edilen ve yatılı okuldaki Kızılderili çocuklara ait olduğu düşünülen mezarlığın kazı çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

Nebraska Eyalet Arkeoloğu Dave Williams, kasımda Genoa şehrinde, 1931'de kapanmış bir yatılı okulun yakınlarında mezarlık olduğu tahmin edilen alanın kazısına başlanacağı bilgisini paylaştı.

Dedektörle tespit edilen alanda yapılacak kazıların birkaç gün içinde tamamlanacağını ifade eden Williams, insan kalıntılarının ortaya çıkması durumunda kazı alanını, Nebraska Kızılderili İşleri Komisyonuyla yapılacak çalışma sonucunda "anıt mezara dönüştürebileceklerini ve çocukların cesetlerini kabilelerine iade edebileceklerini" söyledi.

Williams, Genoa Kızılderili Endüstri Okuluna ait olduğu düşünülen mezarlıktaki cesetlerde yapılacak DNA çalışmaları sonucu çocukların hangi kabileye ait olduğu ve yatılı okula hangi eyaletten getirildiğinin tespit edilmesinin mümkün göründüğünü kaydetti.

Söz konusu bölge 2022 yazında eğitimli köpeklerle taranmış, demir yolu rayları ve su kanalının bulunduğu bir arazinin, okulda çeşitli sebeplerle öldüğü söylenen 86 öğrencinin gömüldüğü mezarlık olabileceği belirtilmişti.

Genoa Kızılderili Endüstri Okulu, ABD'de yaklaşık 100 yıl önce, Kızılderili çocukları ailelerinden ayırma ve kültürlerinden uzaklaştırma yoluyla asimile etmeyi amaçlayan 400'den fazla şubesi bulunan yatılı okul sisteminden sadece biri.

1884'te açılan okulun, bir dönem ABD'deki 40'tan fazla kabileden toplanan yaklaşık 600 öğrenciye ev sahipliği yaptığı ve 1931'de kapandığı biliniyor.