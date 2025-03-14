Pew Araştırma Merkezi tarafından, yaşları 13 ile 17 arasında değişen ergenlik çağındaki 1391 katılımcıyla okuldaki deneyimleri, arkadaşlıkları ve gelecek planlarına ilişkin anket yapıldı.

Anket sonuçları, ortalama yüzde 68 ile katılımcılar için en büyük baskı kaynağının "akademik" konular olduğunu gösterdi.

Kızların yüzde 71'i "akademik baskı" hissettiklerini ifade ederken erkeklerde ise bu oran yüzde 65 olarak belirlendi.

- Farklı alanlarda baskı hissedebiliyorlar

Ankete göre, kızların yüzde 55'i "iyi görünme" konusunda üzerlerinde baskı hissederken bu oran erkeklerde yüzde 39.

Erkeklerin yüzde 43'ü "fiziksel açıdan güçlü" olmaya yönelik baskı altında bulunduğunu dile getirdi, kızların ise yüzde 23'ü aynı baskıyı hissettiğini ifade etti.

- Gelecek planları

Ankette, ergenlik çağındakilerin yetişkinliğe dair en önemli önceliğinin yüzde 86 ile "iyi bir işe sahip bulunmak" olduğu belirlendi, bu listeyi yüzde 69'la "yakın arkadaşlar edinme" ve yüzde 58'le "çok fazla paraya sahip olmanın" takip ettiği bildirildi.

Kızlar ile erkeklerin öncelikleri neredeyse aynıyken bunlara ulaşmak için izledikleri yollar ise değişebiliyor.

Buna göre, ankete katılan kızların yüzde 60'ı "lisans eğitimi almak" isterken bu oran erkeklerde yüzde 46 olarak belirlendi.