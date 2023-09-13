Petrol fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişin itici gücü oldu

Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişini kaydetti. TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 3,7'lik artış kaydetti. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,6 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 3,2 olmuştu.

Benzin fiyatlarındaki artış enflasyonu hızlandırdı

Söz konusu dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle benzin fiyatlarında yaşanan artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem oldu.

Enerji endeksi ağustosta aylık yüzde 5,6 artarken, yıllık yüzde 3,6 azaldı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 10,6 artarken, yıllık yüzde 3,3'lük azalış kaydetti.

Aynı dönemde barınma fiyatlarındaki artış da enflasyondaki aylık yükselişte etkili kalem olmayı sürdürdü. Barınma endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 7,3 arttı.

Gıda endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,3'lük artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon aylık bazda beklentilerin üzerinde geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Çekirdek enflasyon, aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,7 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.