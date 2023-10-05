ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Jim Jordan ve Steve Scalise, Temsilciler Meclisi Başkanlığına aday olduklarını duyurdu.

Cumhuriyetçi Ohio Temsilcisi Jordan, temsilcilere hitaben kaleme aldığı mektupta, dün Kevin McCarthy'nin Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden alındığını hatırlattı. Jordan, boşalan meclis başkanlığı koltuğuna aday olduğunu açıkladı.

Harcamaları azaltmak, sınır güvenliğini sağlamak ve ulusal güvenliği korumak gerektiği mesajını veren Jordan, "Ulusumuzun tarihinde kritik bir kavşaktayız. Cumhuriyetçi parti grubu olarak Amerikalılara verdiğimiz sözleri tutmak için bir araya gelme zamanı." ifadelerine yer verdi.

Jordan, ülkenin karşılaştığı sorunların çözümü için "birlik olma" vurgusunu yaparak, üyelerden Temsilciler Meclisi Başkanlığına adaylığını desteklemelerini talep etti.

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Scalise de, temsilcilere hitaben kaleme aldığı mektupta, McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden alınmasının ardından boşalan koltuğa aday olduğunu duyurdu.

Scalise, "Başkan (Joe) Biden'ın başarısız liderliği altında ülkemiz uçurumun eşiğine itiliyor." diyerek, Biden yönetiminin politikalarını eleştirdi.

"Başkalarının imkansız olduğunu düşündüğü yerlerde fikir birliği oluşturmak için parti grubumuzda farklı bakış açılarını bir araya getirme konusunda kanıtlanmış bir geçmişim var." ifadesini kullanan Scalise, Cumhuriyetçi üyelerden kendisine destek olmalarını talep etti.

Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından dün Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuştu.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devraldı.