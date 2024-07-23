Haravgi gazetesine göre, ABD Büyükelçiliği, Gazze’ye yönelik acil duyulan insani yardımın gönderilmesine yönelik çok uluslu çabanın devam ettiğini ifade etti.
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Açıklamada ayrıca MV Cape Trinitiy gemisinin, uluslararası sivil toplum örgütü “World Central Kitchen”, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’teki Al-Salam isimli sivil toplum örgütünün yardımını taşıyarak geçtiğimiz Pazar günü Aşdod Limanı için yola çıktığı da belirtildi.
Kaynak: rss