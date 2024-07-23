Haravgi gazetesine göre, ABD Büyükelçiliği, Gazze’ye yönelik acil duyulan insani yardımın gönderilmesine yönelik çok uluslu çabanın devam ettiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca MV Cape Trinitiy gemisinin, uluslararası sivil toplum örgütü “World Central Kitchen”, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’teki Al-Salam isimli sivil toplum örgütünün yardımını taşıyarak geçtiğimiz Pazar günü Aşdod Limanı için yola çıktığı da belirtildi.