ABD, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceği için burada yönetimin kimde olacağı konusunda karışık sinyaller verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceğine ilişkin ABC News'e değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal sona erdiğinde "Filistin Yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" açıklamalarına ilişkin Kirby, "(Netanyahu'nun) söylediği şey, şu anda reformdan geçmemiş bir Filistin Yönetimi'nin, kendisi için de bizim için de kabul edilemez olduğudur. Filistin Yönetimi'nin şu anda Gazze'de güvenilir bir yönetim kontrolü sağlayabilecek bir konumda olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Kirby, bu kapsamda Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin Yönetimi" görmek istediklerini aktardı.

- Harris'den "yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze" mesajı

Öte yandan Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin Filistin halkına ve bu halkın güvenlik, onur ve iradesine desteğini dile getiren Harris, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Abbas ile Batı Şeria'daki durumu da ele alan Harris, "yerleşimci şiddeti" dahil bölgede gerilimi arttıracak adımlar konusunda endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, "Dubai'de yaptığı görüşmelere binaen, Harris, Gazze'deki çatışmaların bitmesinin ardından ABD'nin fikirlerini görüştü ve Harris, yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze'ye desteğini dile getirdi." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Harris'in, Ulusal Güvenlik Danışmanı Phil Gordon'ın bu hafta İsrail ve Batı Şeria'ya gideceğini söylediği aktarıldı.

- Harris, Herzog ile görüşmesinde net fikir beyan etmedi

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada Harris'in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Görüşmede Harris, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkına desteğini dile getirirken Batı Şeria'ya ilişkin endişelerini de bildirdi.

Harris bu görüşmede Gazze'nin geleceğine ilişkin "iki devletli çözümü" desteklediklerini söylemekle yetindi.

- Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğini söylemişti

Kudüs'te 2 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Netanyahu, Filistin Yönetimi'ni işgal sonrası Gazze'ye geri dönmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Netanyahu, "Kesin olan bir şey var ki bunu yapmayacağım. Filistin Yönetimi terörle mücadele etmiyor, onu destekliyor. Barış için eğitim vermiyor, İsrail'in yok edilmesi için eğitim veriyor. Oraya (Gazze'ye) girmesi gereken yapı bu değil." ifadelerini kullanmıştı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.