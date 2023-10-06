ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena başkanlığında "Yüksek Düzeyli Güvenlik Diyaloğu" toplantısı gerçekleştirildi.

Blinken, Meksika ziyareti kapsamında, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da mevkidaşı Barcena ile bir toplantıya başkanlık etti.

Meksika basınında çıkan haberde, tarafların, "fentanil kaçakçılığıyla mücadele ve düzensiz göçmen akışının kontrol edilmesi" amacıyla bir dizi konuyu ele aldıkları bildirildi.

Barcena, buradaki konuşmasında ülkesinin sentetik uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede kararlılığını vurgulayarak, ABD'den uyuşturucu kaçakçılarına yasa dışı silahların ulaştırılmasını engellemesini istedi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un fentanil kaçakçılığıyla mücadelede kendilerine talimat verdiğini aktaran Barcena, "ABD'nin bu konuyu (uyuşturucu sorunu) tüketim perspektifinden ve bir halk sağlığı meselesi olarak ele aldığını iyimserlikle görüyoruz." ifadesini kullandı.

Barcena, Meksika'nın iki ulus arasında, ortak ve güçlü bir alan oluşturulması için taahhüdünü hatırlatarak, Meksika'nın ABD'nin ilk ticaret ortağı olduğunun altını çizdi.

- "Silah ve göçmen kaçakçılığı trajedileri beraberinde getiriyor"

Silah ve insan kaçakçılığının ulusları aştığını anlatan Barcena, "Silah ve göçmen kaçakçılığı trajedileri beraberinde getiriyor, insani kayıplar artıyor. Bu sebeple birlikte çalışmamız önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, ABD heyetinden Başsavcı Merrick Garland, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall, Uluslararası Narkotik İşler Dairesi Müsteşarı Todd Robinson, Batı Yarımküre İşlerinden Sorumlu Müsteşar Brian Nichols ve ABD'nin Meksiko Büyükelçisi Ken Salazar da katıldı.

Meksika tarafından ise İçişleri Bakanı Luisa Maria Alcalde, Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, Cumhuriyet Başsavcısı Alejandro Gertz, Ulusal Savunma ve Donanma sekreterleri Luis Crescencio Sandoval ve Jose Rafael Ojeda Duran, Ulusal İstihbarat Merkezi Direktörü General Audomaro Martinez Zapata ve Ulusal Göç Enstitüsü Komiseri Francisco Garduno da toplantıda hazır bulundu.